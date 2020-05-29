瞞前科義務導師 狎兩男童囚52月

戀童認7罪 禁從事兒童相關工作

報稱便利店收銀員的甄梓豪（37歲），早前承認4項非禮罪、2項使用虛假文書罪及1項管有兒童色情物品罪。法官昨判刑時引述兩名男童的心理報告，表示男童X有發噩夢和睡眠不穩的情况，害怕遭被告報復，對事件感憤怒和惡心，需接受心理輔導。男童Y則對事件感羞恥，情况目前有改善，但仍迴避提及事件。

官：仍欲為男童補習 重犯風險高

法官指出，被告刻意隱瞞2010年案底，處心積慮令自己有機可乘，得以單對單接觸年幼兒童。被告的心理報告亦顯示被告有戀童癖，自我中心、頑固、放縱及不負責任、守法意識薄弱，出獄後仍打算為其他男童補習，重犯風險非常高，心理專家認為有需要禁止他從事與兒童相關工作，同時要求懲教署安排被告接受深入和強化的心理治療。

根據案情，被告向慈善機構隱瞞於2010年干犯兩項非法肛交、被判囚20個月的定罪紀錄，前年10月申請成為義務補習社導師，其間簽署聲明表格，訛稱沒有與性罪行有關案底。之後機構安排被告會見6歲的X和7歲的Y，在前年11月至去年5月，被告多次替兩名事主在快餐店補習。

X其後向母親投訴下體痕癢疼痛，母親追問下揭發被告非禮兒子，遂報警。警方調查後再揭發涉Y的案件，及在被告手機搜出65段兒童色情錄像，涉年僅不足1歲至5歲男童。

【案件編號：DCCC859/19】