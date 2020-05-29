煙民染疫 變重症風險可高2.4倍

引20研究 涉萬宗病例

控煙酒辦公室主管封螢昨表示，目前全球約20多份就有關吸煙與新冠病毒重症關係的研究，主要來自美國、中國及韓國，涉及研究1000至1萬多宗確診病例。綜合研究發現，吸煙者感染新冠病毒後惡化成為重症，即需進深切治療部、使用呼吸機或死亡的風險，比非吸煙者高約1.4至2.4倍。

封螢解釋，目前研究只是分析比率，未仔細探討原因，但吸煙已知會增加呼吸道感染風險，煙的毒性亦會破壞身體組織，削弱抵抗力。她強調，研究主要針對入院病人，未必能完整收集病患的煙齡及吸煙情况，數字有可能被低估。

近年流行水煙，封螢特別指出，水煙組件每次使用後難以消毒，且需與他人共用。她引述世衛曾指出，水煙可促使新冠病毒在社交場合傳播。她亦補充，過往研究亦發現使用水煙會增感染疱疹、肺癆及丙型肝炎等傳染病風險。

每年5月31日為世界無煙日，今年主題是吸煙與癌症。控煙酒辦特意挑選3種因吸煙引起的癌症作宣傳，包括咽喉癌、食道癌及膀胱癌。

63歲病友唐先生吸煙40多年，發現患咽喉癌第三期，5年前接受全喉切除手術，之後生活大受影響，不能正常說話、不能做運動、洗澡時也要小心不能讓水淋到頸上造口，坐地鐵或巴士使用「電子咪」貼頸說話時，更會被身旁所有人注目。他告誡市民：「如果你們吸煙，最好快點戒掉！」

控煙酒辦設立網站www.livetobaccofree.hk及戒煙應用程式，內有戒煙資訊及服務詳情，有意戒煙者亦可致電熱線1833 183查詢。

（抗疫新階段）