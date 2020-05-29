連續兩周無新增本地個案 公院負壓系統7周內6故障

本港至昨日累計維持1066宗新型冠狀病毒確診，另有1宗疑似個案。此外，衛生防護中心調查一宗海外個案，涉及66歲女子，曾於3至5月到西班牙及英國，乘搭荷蘭皇家航空KL887於前日抵港。她在3月26日出現乏力及失去味覺嗅覺，兩日後病毒測試呈陽性，抵港後由機場送院，情况穩定。至昨日，本港仍有28名確診者留院，當中一度好轉、曾接駁「人工肺」的75歲婦，自本周二至昨日仍危殆。

關兩月 娛樂場所今復業

因疫情關閉約兩個月的卡拉OK場所、夜店或夜總會、派對房間等今日起可恢復營業。卡拉OK「Red Mr」公關部表示，會要求顧客進場前先量體溫並填寫健康申報表，並提供即棄咪套及識別帶，減少交叉感染風險。

美國藥廠吉利德科學公司展開藥物瑞德西韋臨牀研究，3月時招募來自香港、美國、台灣等8個國家和地區共397名嚴重患者，隨機分配5日及10日療程兩組。結果顯示，5日療程組有64%患者在第14日的病情有明顯改善；10日療程組則有54%患者有明顯改善，兩組死亡率分別為8%及11%。副作用方面，約8%出現呼吸衰竭；肝酵素上升及便秘均佔7%。團隊認為，兩個療程的患者用藥成效沒顯著分別。

許樹昌：

瑞德西韋實驗港人全出院

團隊之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，本港有30多名患者納入臨牀實驗，已全部出院。他指出，研究結果顯示兩個療程的療效沒顯著分別，相信日後可縮短療程，讓更多病人受惠。此外，他表示威爾斯親王醫院首批覆診的30至40人，當中一人曾入住深切治療部，全部肺功能正常。

醫局：無川崎症童染疫

另外，醫管局發言人說，公立醫院已將19名川崎症兒童的血清樣本送往港大作抗體測試，至今無人帶新冠病毒的中和抗體。

明報記者

（抗疫新階段）