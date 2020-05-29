學生否認黃大仙暴動 辯方質疑警「捉錯人」

辯方質疑不以暴動罪拘捕 警稱不知定義

被告林子浩（20歲），否認去年10月1日於黃大仙東頭村道與其他不知名者參與暴動。控方先傳召警員楊運球作供，他隸屬東九龍衝鋒隊第一隊，案發時在東頭村道近黃大仙巴士總站設防，看見約200名示威者在50米外，不斷叫囂並向警方擲物。楊稱警方舉旗警告無效，先後施放催淚煙及橡膠子彈，下午約4時展開拘捕，由他上司、警署警長林華平制服被告。

楊稱對被告印象「好深刻」，因被告一度離開傘陣擲物。辯方指出，案發時有一輛消防車橫泊路上，警方要繞過消防車才可拘捕，質疑楊根本不能鎖定擲物者，認為他「拉錯人」，「見到黑色衫就拉」。楊否認，稱「冇見過消防車」。

辯方追問，若被告曾向警方擲物，無理由不以暴動罪拘捕被告。楊回應「從未試過用暴動罪作拘捕」，又說「我唔知暴動罪定義」。

膝壓制服被告的警署警長林華平供稱，目睹被告向警擲物，追捕期間兩次以警棍擊打被告「上半身」，解釋「因為我要拘捕」。

辯方指出，林在手寫供辭僅提及使用一次警棍，並稱他棍毆被告頭部，因自知不當，故沒寫上供辭。林否認，但承認棍毆頭部「武力不成比例」，「我哋唔會無端端打人個頭」，重申當時只打被告「膊頭」。案件今續。

【案件編號：DCCC55/20】

（反修例風暴）