跟進監警建議 先處理資訊發放採訪安排

李家超：擬8月向特首匯報

李家超稱，初步擬定今年8月向行政長官匯報首份進度報告，之後作季度報告；警方亦須向監警會匯報跟進行動。

保安局昨晚發新聞稿，李家超主持首次會議，參與者包括保安局和警務處代表，警務處副處長（管理）郭蔭庶亦有出席。李家超在會上就專責小組的工作定下方向，將52項建議分為5個範疇，並在專責小組轄下設立5個工作小組，分別跟進所負責範疇工作。

該5個範疇分別是加強公眾信息發放和檢討與傳媒關係；檢討武力使用指引；改善臨時羈留處的安排；優化警方行動部署和策略；加強警隊內部管理、協調和培訓。李家超要求5個工作小組評估相關議題的複雜性和迫切性後，訂出檢討和跟進方法，當中一些複雜性較低的項目，例如警方早前已表示停用新屋嶺扣留中心拘留公眾活動被捕者，應盡快落實。

警務處副處長（管理）郭蔭庶日前接受傳媒訪問稱，監警會因應觀察某些事件作出建議，參考價值大，但不代表報告提出的52項建議警隊會照單全收，「例如要公開『武力使用指引』……我們要確保高透明度的指引，不能讓匪徒利用來窒礙或破壞警方執法」。

警查內部「誠信品格」 鄧炳強或帶頭驗毒

另外，早前西九龍總區反黑組有警員涉私藏毒品，警務處本月成立「誠信審核行動小組」，主動調查警員嚴重違紀違法行為。郭蔭庶受訪問時稱，小組會主動調查總區及分區人員的誠信品格。郭又透露，小組正研究向擔任特別職務及敏感崗位人員，作驗毒及財務審查，但他承認有關措施在內部「或有阻力」，若最終成事，處長鄧炳強等高層會帶頭接受檢驗，目的是維持公眾信心。

（反修例風暴）