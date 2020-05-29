六四集會未定案 李卓人：警無清晰答

警方昨邀支聯會到柴灣警署會面，討論六四集會事宜。李卓人說，會上警方問及若在維園舉行集會的防疫措施，但未有清晰解答限聚令下是否仍能集會，亦拒絕建議限聚令下集會有何安排。李認為警方毫無誠意討論，感到遺憾。他稱警方亦拒透露何時決定是否批准集會，僅稱會按條例在48小時前有結果。

李卓人對集會獲批不樂觀，稱若警方不批准維園六四集會，「Plan B 」會由支聯會代表進入維園點燭光，並改在網上集會，下周日（31日）亦有街站代替被警方反對的遊行。他說未在會上與警方討論「Plan B 」是否可行或其他安排，只集中討論原定維園集會事宜。

支聯會續呼「結束一黨專政」 不改五大綱領

被問到會否繼續高呼「結束一黨專政」口號，李卓人說支聯會不會更改五大綱領，會繼續高呼。他表示不會接受國安法，不接受一個由人大「非法僭建」在香港頭上的法例。

限聚令早前放寬宗教活動，條件包括參加者須戴口罩，人數不能多於該場所能容納一半等。香港天主教團體支援中國愛國民主運動聯合會（天支聯）宣布，會在全港6間教堂包括聖十字架堂、聖文德堂、聖方濟各堂、聖安德肋堂、贖世主堂及聖本篤堂舉行六四彌撒，分別在6月4日當晚8時及8時09分點起燭光，但參加彌撒人數只可佔教堂容納人數一半，天支聯稱6間教堂可容納3000人。