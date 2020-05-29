2006年審計報告轟港台 政府無直接介入

翻查紀錄，審計署長2006年4月提交第46號報告書後，時任工商及科技局長王永平表示港台同年5月2日成立高層內部審計組，直接向廣播處長負責。該內部審計組由庫務署借調一名首長級總庫務會計師領導，成員除港台內部庫務會計職系人員，還包括一名從審計署借調的高級審計師。廉署亦會按情况向內部審計組提供意見。王永平當年要求廣播處長交報告，以跟進懷疑違規個案。政府亦曾於2006年1月成立獨立檢討委員會，由資深傳媒人黃應士任主席，就本港公共廣播服務發展深入研究。

邵家臻：當年委黃應士獨立檢討已被質疑

港台節目顧問團成員、社福界邵家臻稱，政府當年委任黃應士檢討港台運作已被質疑獨立性，對於今次由官員檢討港台，他認為更難令人信服。

吳志森說，港台曾被審計署調查，亦有政務官空降（指傅小慧2006年出任副廣播處長），但未如現在由當局直接介入，這是他印象中首次發生。他形容，商經局設立專責小組，像內地官方派「工作組」到政府部門，以檢討為名，實為收緊部門權力，甚至影響節目運作。

審計署2018年就港台運作發表報告，批評港台電視頻道播放雜項內容，令收視率偏低；另聘用非合約員工比例亦遠高於當時政府決策局或其他部門，建議港台檢視。商經局成立專責小組，其中一項工作是檢視港台執行有關建議進度。