政府專組檢討港台 工會憂變太上皇 三大工作範圍 檢視管理財務人力資源

港台節目近期引發連串風波，包括《左右紅藍綠》及《頭條新聞》先後遭通訊局「嚴重警告」及「警告」。商經局表示，小組由一名資深首長級公務員領導，向商經局常秘（通訊及創意產業）梁卓文負責，成員包括多個政府職系人員，惟昨未公開名單、人數、是否有港台代表等。本報再查詢，局方回覆詳情待完成開設有關職位後公布。

有民主派議員認為政府名為檢討，實為削資源、「陰乾」港台。時事評論員、《頭條新聞》主持人吳志森批評政府「奪權」，認為「衝着節目編輯而來」。有建制派議員則認為政府「遲做好過唔做」，並應公布小組成員名單。

首長級公務員領導 未公開名單

向商經局常秘負責

商經局稱，港台管理和節目內容近期引起廣泛關注，又提到審計署2018年10月提出多項建議未全面落實。局方認為港台須正視社會關注，並作檢視，成立專責小組將有助港台這些工作。

小組將檢視港台行政管理，包括財務管制、人力資源管理和採購；檢視港台執行審計報告各項建議的進度；及檢討港台整體管理制度、工作流程和執行方式。小組檢討工作今年中開始，預計年底完成，及後向商經局交報告。

港台機構傳訊組總監伍曼儀稱，港台會全力配合及協助。她說港台一直檢討及跟進2018年審計報告，建議多已落實。被問會否擔心遭削資源，她稱今年度撥款剛批出，年中會檢視下年撥款，現階段不擔心。

港台稱全力配合協助

港台顧問委員會主席陳建強說，上周與商經局長邱騰華會面，局方和顧委會均沒提及成立專責小組，但認為設立小組符合《約章》，表示歡迎。顧委會今早與港台開例會，陳會後將見傳媒。

港台工會發聲明，表示近日港台連串事件，包括通訊局裁決，俱與節目製作有關，並無顯示港台行政管理失當，質疑局方趁機執掌港台，以「行政」之名，試圖箝制編輯自主，把港台改造成「官方喉舌」。

吳志森批評商經局做法猶如教育局早前牽頭成立工作小組，介入考評局歷史科試題爭議，都是官方找藉口向獨立機構「奪權」。他認為該專責小組名為檢討管理，實為影響節目運作，料將陸續打壓具影響力節目如《鏗鏘集》和《視點31》。

邵家臻憂藉機削資源 葛珮帆促矯正偏頗

港台節目顧問團成員、社福界邵家臻表示，由常秘為港台做檢討，獨立性成疑，而港台資源長期不足，質疑政府以檢討為名，「削人頭、削資源」。民建聯葛珮帆期望小組認真檢討並矯正港台節目製作及偏頗的問題，而政府應公布成員名單。

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