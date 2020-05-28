【Emily】律師會「開明派」競選提有人遇襲 陳子遷寫信促唔好再提

【明報專訊】周日銅鑼灣反港區國安法示威期間，律師陳子遷（圖）遇襲送院；律師會理事改選臨近，「開明派」團隊周二發信律師會會員呼籲投票時，提到人大決定立港區國安法引起示威、不點名提到有律師會會員遇襲，希望早日康復。Emily聽聞陳子遷噚日去信團隊，話希望尊重佢私隱、唔好喺宣傳刊物提及今次襲擊，只希望專注康復；又話對於信中提及人大會議感到困惑，「5月24日對我的襲擊只有一個原因：因為我不同意抗議者堵塞公共道路」。
彭皓昕：尊重私隱 保證唔講名
「開明派」團隊候選人彭皓昕（Janet）回應話，希望陳子遷早日康復，亦尊重其私隱，保證唔會提佢個名，又稱其實唔清楚陳子遷喺銅鑼灣做咩。
此外，「開明派」團隊早前就港區國安法向律師會會長彭韻僖、另外5名候選人提出六大疑問，Janet話未收到回應，佢哋相當關注立法過程及當中嘅不確定性。
受訪文匯報 陳：覺得自己會死
《文匯報》噚日頭版刊登陳子遷訪問，陳重提遇襲經歷，話當日見到黑衣人打爛店舖玻璃、準備逃走，情急下講咗句「你哋班黑暴唔好走」，其後被包圍並遭人用雨傘、路牌等毆打，當下覺得自己會死，送院後需縫十幾針，至今仍感頭痛。
佢話未有完全怪責參與「黑暴」嘅年輕人，認為佢哋被利用及誤導，相信國安法可以起阻嚇作用。