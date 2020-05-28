【Emily】律師會「開明派」競選提有人遇襲 陳子遷寫信促唔好再提

彭皓昕：尊重私隱 保證唔講名

「開明派」團隊候選人彭皓昕（Janet）回應話，希望陳子遷早日康復，亦尊重其私隱，保證唔會提佢個名，又稱其實唔清楚陳子遷喺銅鑼灣做咩。

此外，「開明派」團隊早前就港區國安法向律師會會長彭韻僖、另外5名候選人提出六大疑問，Janet話未收到回應，佢哋相當關注立法過程及當中嘅不確定性。

受訪文匯報 陳：覺得自己會死

《文匯報》噚日頭版刊登陳子遷訪問，陳重提遇襲經歷，話當日見到黑衣人打爛店舖玻璃、準備逃走，情急下講咗句「你哋班黑暴唔好走」，其後被包圍並遭人用雨傘、路牌等毆打，當下覺得自己會死，送院後需縫十幾針，至今仍感頭痛。

佢話未有完全怪責參與「黑暴」嘅年輕人，認為佢哋被利用及誤導，相信國安法可以起阻嚇作用。