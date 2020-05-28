繼承伴侶遺產受限 同志提覆核

倘現爭議須證財政依賴 不同異性伴侶

申請人為吳翰林，答辯人為律政司長。申請方指出，有關條例原意非為捍衛婚姻制度，只為有序分配遺產。而申請人在英國結婚後，須按當地法律履行贍養責任，並可按《贍養令（交互強制執行）條例》在港執行，故申請人的婚姻有法律效力。

申請方又稱，不設立遺囑的背後有多種合理原因，例如年紀太輕、律師費昂貴等。而即使有關人士設立遺囑，當其同性伴侶對遺囑的安排有爭議，他已無法如異性伴侶一樣，透過《財產繼承條例》直接申請更改遺產分配，反而須先證明自己財政上依賴對方才可申請，認為上述情况嚴重，政府亦貶低後果的嚴重程度。

政府：與婚姻例相關 須排除同性權益

答辯方則指出，有關條例與《婚姻條例》息息相關，故同受《基本法》第37條中，涉一男一女傳統婚姻的概念規管。而條例為捍衛傳統家庭的組成，自然有需要排除同性伴侶權益。

答辯方又舉例，即使異性婚姻的伴侶希望將全部遺產留給另一半，他亦有需要訂立遺囑，以確立遺產的特定分配，形容異性婚姻和同性婚姻的伴侶一樣，不完全受《無遺囑者遺產條例》保障。法官聽畢雙方陳辭後，押後頒判辭。

【案件編號：HCAL3525/19】