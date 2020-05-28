三四月郊園亂拋垃圾檢控增2.5倍

近4月固體廢物略減

黃錦星昨書面回覆立法會議員質詢稱，近日不少市民到訪郊外，漁護署已加強巡查和清潔場地，該署職員巡邏郊野山徑時會呼籲市民自行帶走垃圾，如發現亂拋垃圾會採取適當執法行動。

漁護署數字顯示，今年1至3月在各郊野公園及行山徑收集垃圾量共875公噸，按年升7%至53%不等，當中3月升幅最大；4月收集垃圾量急降約38%，只有135公噸，反映行山潮減退。至於檢控亂拋垃圾個案，今年1、2月按年跌73%，只有10宗；3、4月合共50宗，按年增2.5倍。4個月的數字已達去年全年檢控總數92人的65%。

郊野公園及海岸公園委員會委員、長春社總監蘇國賢說，政府3月底實施限聚令，加強巡邏郊野公園，令檢控亂拋垃人數相應增加。

另外，漁護署數字顯示，今年1至3月郊野公園範圍共9宗山火，較去年同期2宗升3.5倍，影響範圍301.2公頃，較去年同期94.1公頃升2.2倍，燒毀4640棵樹木，去年同期受影響樹木數量為零。

被問市民疫情期間減外出用膳而增購外賣食物，即棄塑膠使用量會否增加，黃錦星稱現時非合適時候做垃圾分類調查，故未能確定即棄塑膠餐具其間有否上升。

（抗疫新階段）