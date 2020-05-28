連續13日無本地感染 許樹昌：不斷纜至六四 可撤限聚

本港昨新增一宗輸入個案，一名24歲美國留學生4月10日在當地開始流鼻水，5月26日乘國泰航空CX521經東京抵港，當時已無病徵，經檢測後由富豪東方酒店送院。本港累計1066宗和一宗疑似個案，連續13日無新增本地個案。

8人限聚令規定至6月4日屆滿，政府專家顧問團成員、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台《千禧年代》表示，若到6月4日都無新增本地個案，可取消限聚令，「盡量回復正常」。

支聯今晤警 對批准六四晚會不樂觀

六四當日限聚令仍生效，支聯會今午與警方開會討論集會安排。支聯會主席李卓人說，會提出每8人一組，每組相隔1.5米等衛生措施，但早前申請六四遊行遭警方反對，對警批准晚會不樂觀，促警不應扭曲限聚令原意，因同一目的聚集就反對。據了解，警方最快本周末會就六四晚會的集會申請作決定。

食衛局昨回覆稱，在全球疫情全面受控前，呼籲市民盡量與他人保持適當社交距離，以有效切斷病毒傳播鏈。六四後會否取消限聚令和放寬食肆每枱人數至12，局方稱會不時檢討相關措施，適時調節。

鍾南山倡港粵互認健康碼

另外，中國工程院院士鍾南山在《南華早報》訪問稱，香港應參考澳門做法，與廣東互認電子健康碼，允許兩地過境者豁免強制檢疫14天。許樹昌則說前提是雙邊均持續一段時間無新增本地個案，出發前亦要先在認可的實驗室接受病毒檢測。

卡拉OK、夜店和夜總會、浴室及派對房間4類被限制營業處所明日重開。派對場地協會會長林漢然在同一電台節目表示，近期有業界以零元「頂手費」出讓場地，估計已有70%派對場地轉手或結業，重開亦可能只有以往三至五成生意。

明報記者

（抗疫新階段）