招聘平台助大學生求職 連結僱主

逾30導師教路 學生回應可化代幣

過去從事手機遊戲業務的Amy說，遊戲設定通常需令玩家上癮，「像用互聯網賣drugs（毒品）」；2018年，其伙伴建議「不如賣維他命」，冀開發在社會有益的東西，遂研發網上平台AQ Talent，連結導師、求職者、公司及機構。用家在平台每一個回應或分享，都可化為代幣AFlower，可向平台兌換金錢，「如你是導師，拍了一段片，收到的AFlower可兌換；學生向導師求教，也可以付導師代幣，鼓勵導師多拍片及教導學生」。

Amy說，平台現有30多名導師，教授職場英文、理財、生涯規劃、職場人事關係等「在學校未必學到的知識」。每個AFlower可兌換港幣1毫，用家使用平台需支付月費（每月14.9美元或每半年49.9美元），Amy透露現時平台約有4000名活躍用戶。

蛛網圖顯示用戶「成長」進度 僱主可追蹤

通過用家跟導師學習等在平台上的行為，平台會以區塊鏈技術建立個人履歷表，以「蛛網圖」顯示用家語文能力、科技應用等專長外，更可追蹤用家在各方面學習趨勢，「如僱主覺得某人某方面好、另一方面不足，暫時未達標聘請，可建議求職者學某方面知識，其後追蹤他的學習進度」，Amy說。

稱初創盼招畢業生 拍片述業務理念

反修例運動開始以來，某些公司因為個別原因明言「不聘任本屆畢業生」，從前在財金界的Amy也耳有所聞︰「平台去年推出市場後，香港有不同社會變化，大趨勢是今年或未來一兩年畢業生，搵工非常困難」。但她說，現時仍有不少金融科技或生物科技初創公司、非政府組織等在平台招聘畢業生，更會派員拍片講解公司規模、業務及理念，「對於現今年輕人，『理念』是影響他們會否加盟的重要因素」。

明報記者