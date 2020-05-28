加強監察中史教育 教局研增重點視學 教師憂致校本教材減

本學年接3投訴 兩裁不成立一待查

教育局長楊潤雄昨書面回覆民建聯立法會議員張國鈞查詢，稱2015/16至2018/19學年，當局沒有接獲涉及教師教授中史內容的投訴；本學年（2019/20）接獲3宗相關投訴，其中兩宗涉及閱讀材料內容偏頗及工作紙部分內容不屬中史科學科範圍。當局調查後，兩宗投訴均不成立，另外一宗涉及網上教學影片內容扭曲史實，個案仍在調查。

教育局稱，了解社會人士對學校推行中國歷史教育的關注，會按需要考慮加強監察力度，如增加中學中國歷史科及小學常識科重點視學的頻次，或將課程探訪和重點視學結合一起進行。當局又稱，如有人懷疑個別教師違反專業操守，可向學校、辦學團體及教育局投訴。楊潤雄說，學校管理層有責任了解和監察各科課程在課堂的落實情况，包括校本教材的內容和質素、課堂的學與教效能等。

指局方忽視「專科專教」

教師：應考慮如何增學生興趣

資深中史科教師陳仁啟認為，教育局重點視學時，教師需整理大量功課、測驗及文件，增加頻次固然會增加工作壓力；另一方面，自從課程改革，教育局一直鼓勵學校多做校本教材，如今局方稱要加強監察，現時社會氣氛下又會互相檢舉，相信校本教材會愈來愈少。他認為，中史科本身無問題，惟多年以來教育局未有正視「專科專教」的重要，「（中史科）好像識字就可以教」，導致部分教學內容出現誤差。

資深中史科教師陳志華認為，現時並無迫切需要加強監察，早前有關鴉片戰爭的教學遭質疑與史實不符，明顯是有人為備課不足、「教錯書」，認為如欲改善中史科教學質素，應由師資入手，如實行「專科專教」、「老師至少大學修讀過、minor（副修）過（中史）」；與其增強監察，更要考慮如何引起學生對中史科的興趣、活化中史科。