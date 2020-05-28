議員問跪頸拘捕死傷 保安局：無相關數字

警方本月7日於尖沙嘴制服一名非華裔男子時，被指曾以膝頭壓住男子頸部，男子送院後翌日死亡；警方稱當時使用「適當武力」。美國當地時間星期一亦發生警員用膝跪被捕者的頸令其死亡，涉事4名警員被革職。保安局長李家超昨書面回覆立法會議員提問非華裔男子被制服後死亡個案，李未有具體回應以箍頸和膝頭壓頸等「頸絞式控制」手法時指引內容，稱警隊使用武力有既定指引，但細節不宜公開免影響執法。李稱新入職及現職警員須受嚴格武力使用訓練。另外，被問到使用頸絞式手法拘捕次數、被捕人因而傷亡個案宗數等，李家超表示警方沒有相關數字。

指揮官稱非「壓落頸」 僅限制移動角度

一名現職指揮官向本報透露，不清楚警隊對頸絞式控制有否明文指引，但在學堂學過部分遇抗控制技巧有類似動作。他稱動作非如圖片中「壓落頸」，而是「限制住（被制受者）移動角度」。

民權觀察促考慮更安全手法

民權觀察成員王浩賢表示，警方應公開使用武力指引，以顯示願意透明公開執法，無奈各方多次促請公開仍不獲回應。他說按常人理解，任何牽涉頸椎的制服方法都很危險，警方應考慮有否更安全的拘捕方法；希望不要到悲劇發生時才檢視指引。

（反修例風暴）