上訴庭裁僅GIS用戶 符記者資格查選民冊

記協方反對稱未顧及全行 官：非探討記者定義

有關批准記者查冊，選管會認為只有GIS登記用戶才可查冊。記協一方反對，認為未顧及整體傳媒行業，建議法庭准許一切以新聞工作為目的之查冊。上訴庭副庭長林文瀚認為，本案非探討「記者」定義，法庭亦無權在此定義，決定先跟從選管會決定。政黨方面，選管會認為《社團條例》中定義已足夠作標準，意味只有條例下列明的政黨可查冊。其餘措施方面，選管會稱未來只會開放港九兩個查冊中心，所有查冊事前必先預約，選舉候選人亦只可查閱當區選民資料，不可誇區查冊。

根據政府新聞處資料，GIS系統共有199個登記用戶，當中本地媒體90間、海外媒體63間、內地媒體46間。選舉事務處表示，會按程序於6月1日或之前發表2020年臨時選民登記冊及取消登記名單，針對上訴庭裁決，稍後將公布相關安排。

【案件編號：CACV73/20】

（反修例風暴）