遊行攜90厘米膠管 公大女生認藏武囚3月

女被告張佩霖（22歲）為公開大學學生，昨承認去年9月21日在屯門兆麟政府綜合大樓外攜有90厘米長的白色膠管。

裁判官判刑時稱，被告未曾使用涉案膠管，惟罪名屬《公安條例》第33條下。根據條例，若被告年滿17歲但不足25歲，最高可判監不超過3年、判入勞教中心或更生中心。裁判官稱礙於性別限制，只能判被告監禁。

向示威者舉鐵鋤 退休漢被控

案情指出，當日有示威者堵路及投擲汽油彈，警方近6時清場及制服被告。她當時持有涉案膠管，背包內有防毒面具、護目鏡等。

另外，網民去年8月5日發起「三罷」，退休人士朱木源（63歲）疑因翌日凌晨被示威者包圍而舉起一把鐵鋤，他昨被控在公眾地方藏有攻擊性武器罪，暫毋須答辯，獲准保釋至7月8日。

兩外籍男涉雜物堵路 告非法集結

此外，示威者去年11月30日晚上包圍旺角警署。印度籍無業青年Grewal Harjot Singh（22歲）及英籍教師Jenkins Joshua David（23歲）涉以雜物堵路，昨於西九龍裁判法院同被控參與非法集結罪；英籍教師被加控一項管有適合作非法用途的工具罪，涉及94條索帶。兩人獲准保釋至7月22日再訊，其間須宵禁及禁足案發一帶。

【案件編號：TMCC189在/19、WKCC1437、1411/20】

（反修例風暴）