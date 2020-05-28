證莊定賢僭建 屋署未即令拆

署方稱無明顯危險 正查木欄

繼助理警務處長陶輝的清水灣牌照屋被確定有僭建物並要求限時清拆後，屋宇署回覆本報查詢稱，署方人員經視察後，確認警察機動部隊校長莊定賢的西貢田寮住所有多項僭建物，包括玻璃簷篷、伸縮式帳篷、支承冷氣機的金屬架，以及地下及天台搭建物，而以上僭建物均無於「新界村屋僭建物申報計劃」下申報。

不過，署方稱該等僭建物未有明顯危險，會提醒有關業主，並會按現行對村屋僭建物的執法政策按序處理，即在目標鄉村進行大規模行動時進行執法，意味署方不會即時要求屋主拆除僭建物。至於該村屋外的木圍欄，屋宇署稱正進一步調查，若發現違規，亦會根據現行執法政策採取適當行動。

韋華高僭建有申報 暫可保留

就新界北總區警司韋華高的西貢大洞村住所，屋宇署人員實地視察後，確認2樓有被圍封露台，天台亦有僭建物，但由於業主有根據計劃申報及獲署方確認，人員認為上述已獲確認的僭建物維持申報時狀况，故根據屋宇署現行對村屋僭建物的執法政策，有關僭建可暫時保留。

另外，本報早前亦揭發輔警總監楊祖賜及警察公共關係科警司劉肇邦分別位於西貢北港新村的物業，亦疑有僭建及佔用官地，目前正等待有關部門確認。