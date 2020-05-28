官質疑「好可能定罪」 涉運毒警宿女子照撤控

指難證被告知包裹內容 控方：專業決定

只有中一學歷的女被告高可晴，居於青衣已婚警員宿舍。控罪稱她2019年12月12日在沙田顯徑郵政局側門外非法販運2.96公斤氯胺酮。

副刑事檢控專員陳淑文昨表示，重新檢視相關證據及案例後，認為控方掌握被告知道包裹內有危險藥物的證據薄弱，現有證供不足以達至合理定罪機會，認為撤控是控方「專業決定」，並「貫徹一貫檢控方針」。

不過，署理主任裁判官鄧少雄一直質疑控方決定，稱該包裹本寄到被告家，但郵差在無人應門下留下通知，而被告在警誡下稱包裹內物品「我覺得好似毒品囉」，更提到有不知名男子指使被告接收包裹。鄧官指出，案件重點在該男子告知被告多少資料及如何安排交收等，亦可在高等法院由陪審團推斷及考慮，辯方亦可在初級偵訊時挑戰有關證供。

官：唔同意講法 隨便你囉

至於早前控方提及無法檢視被告電話內訊息，證據不足，鄧官昨稱即使控方「爆唔開（被告）個電話」，很多同類案件的證據亦無涉電話訊息，且包裹地址的租客、持有鑰匙，或只是為商業登記地址的持有人，亦有被檢控的個案。

惟控方堅持撤控，鄧官說「我只能夠話我唔同意你哋嘅講法，但呢嗰係你哋嘅獨立決定」，語帶無奈地拋下一句「隨便你囉」，批准撤控申請。

大狀稱奇怪 表面證據充分

法政匯思成員、大律師蘇俊文指出，問題不在於在裁判法院或上級法院撤控，而是案件「好奇怪」，因為律政司的解釋「講咗好似無講咁」，若被告有到場領包裹及在警誡下有招認物品看似毒品，似乎表面證據充分，在辯方無爭議被告招認下，加上律政司並無具體談及證據如何不足，若在法官中立角度，有如「場波都未開始踢就認輸」。

【案件編號：STCC4518/19】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676