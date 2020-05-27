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2020年5月27日星期三
港聞二
國安法擬加字眼 規管行為「和活動」 有人代稱「加辣」 法政匯思：行為屬個人活動屬集體
稱國安法勢在必行 林鄭：望很快有條件立23條
防三罷圍立會 今3500警候命
泛民部署減少被逐 免國歌法加速審議
新屋嶺茶水間作律師會面室 泛民建制批不宜用作羈留 警：符基本人權要求
警否認延誤治療 骨折被捕者：6小時始上白車
少年擲汽油彈判感化18月 官：改變社會非靠衝動
跑馬地警署擲燃彈案拘6人 母報信子「銷毁證物」同被捕
陶輝住所僭建霸官地 地署發信限月內糾正
卡拉OK等4場所周五重開 未交代限聚令後續 醫生：可放寬人數
商人不滿郭榮鏗拖延內會 私人檢控行為失當
涉周日「私了」清路障女子 16歲學生控暴動傷人
六四遊行上訴遭駁回 支聯周日街站遍地開花
網傳新聞未提律師遇襲 港台斥不實 列報道反駁
海關首破飛機引擎運毒 檢值近2.5億可卡因
陳彥霖死因庭下月閉門研訊前檢討 籌備正式聆訊
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【Emily】司局長街站簽名 撐「港區國安法」
【Emily】無入司法任命小組照與會 郭榮鏗被批破壞傳統
【Emily】亞太總部擬星洲遷港 Uber：前提汽車共乘合法化
【Emily】唐唐兩會提案 西九擔當大灣區文化藝術中心
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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