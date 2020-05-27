海關首破飛機引擎運毒 檢值近2.5億可卡因

厄瓜多爾進口 型號不符報關文件

飛行服務隊助拆開調查

海關上周三抽查一個由厄瓜多爾經海路進口、報稱載有一件波音727/737客機引擎的貨櫃。由於厄瓜多爾甚少有飛機引擎進口，南美亦是毒品主要來源地，報關文件與正常程序亦有出入，海關遂扣起貨櫃調查。

關員以X光檢查貨櫃時發現機器內部影像可疑，打開貨櫃後發現內裏是1960年代生產的舊款波音707客機引擎，與報關文件資料不符，遂交飛行服務隊協助檢查。工程人員發現，引擎燃燒室經改裝打磨，且沒有燃料輸送及點火裝置，結構有異樣，拆開燃燒室後再以內窺鏡伸入引擎檢查，揭發內有暗格，藏有8個半圓形、以汽車隔音物料包裝的金屬容器，內有217公斤可卡因，市值達約2.46億元。

飛行服務隊經理（品質保證）何偉明表示，該引擎從海路進口，但以布帶綁於貨櫃內，未用航空業專用容器等存放，做法不尋常，且引擎佈滿鏽漬和泥污，僅中間燃燒室部分疑曾噴油特別光滑，令人起疑。

料涉跨國販毒集團 暫無人被捕

海關毒品調查課監督朱賢綿稱，該貨櫃由一間厄瓜多爾公司出貨，收貨人為本港一間貿易公司，有人去年4月用手機程式委託香港一間秘書公司成立該貿易公司，登記地址為秘書公司。海關發現船務聯絡人今年4月向海關提交文件後失去聯絡，相信除貿易公司登記負責人外，最少一名擔任船務聯絡的本地男子涉案，至今未有人被捕。

朱表示，是次案件涉及跨國販毒集團，寄貨公司獲悉貨櫃被扣查後，曾要求船公司「放行後」把引擎寄回厄瓜多爾，可見販毒集團對藏毒手法有信心。是次毒品量龐大，相信除供應本地外亦會轉口其他國家。