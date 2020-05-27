海關首破飛機引擎運毒 檢值近2.5億可卡因

【明報專訊】海關上周三在葵涌海關大樓驗貨場檢查一個由厄瓜多爾進口的貨櫃時，於一個飛機引擎內檢獲約217公斤可卡因，市值近2.5億元，是2012年來最大宗的海路販運可卡因案，亦是本港首次偵破利用飛機引擎販運毒品。
厄瓜多爾進口 型號不符報關文件
飛行服務隊助拆開調查
海關上周三抽查一個由厄瓜多爾經海路進口、報稱載有一件波音727/737客機引擎的貨櫃。由於厄瓜多爾甚少有飛機引擎進口，南美亦是毒品主要來源地，報關文件與正常程序亦有出入，海關遂扣起貨櫃調查。
關員以X光檢查貨櫃時發現機器內部影像可疑，打開貨櫃後發現內裏是1960年代生產的舊款波音707客機引擎，與報關文件資料不符，遂交飛行服務隊協助檢查。工程人員發現，引擎燃燒室經改裝打磨，且沒有燃料輸送及點火裝置，結構有異樣，拆開燃燒室後再以內窺鏡伸入引擎檢查，揭發內有暗格，藏有8個半圓形、以汽車隔音物料包裝的金屬容器，內有217公斤可卡因，市值達約2.46億元。
飛行服務隊經理（品質保證）何偉明表示，該引擎從海路進口，但以布帶綁於貨櫃內，未用航空業專用容器等存放，做法不尋常，且引擎佈滿鏽漬和泥污，僅中間燃燒室部分疑曾噴油特別光滑，令人起疑。
料涉跨國販毒集團 暫無人被捕
海關毒品調查課監督朱賢綿稱，該貨櫃由一間厄瓜多爾公司出貨，收貨人為本港一間貿易公司，有人去年4月用手機程式委託香港一間秘書公司成立該貿易公司，登記地址為秘書公司。海關發現船務聯絡人今年4月向海關提交文件後失去聯絡，相信除貿易公司登記負責人外，最少一名擔任船務聯絡的本地男子涉案，至今未有人被捕。
朱表示，是次案件涉及跨國販毒集團，寄貨公司獲悉貨櫃被扣查後，曾要求船公司「放行後」把引擎寄回厄瓜多爾，可見販毒集團對藏毒手法有信心。是次毒品量龐大，相信除供應本地外亦會轉口其他國家。