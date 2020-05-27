網傳新聞未提律師遇襲 港台斥不實 列報道反駁

香港電台中文新聞部昨日發聲明，詳列周日下午起一直跟進灣仔銅鑼灣一帶的混亂情况，每半小時一節的電台新聞簡報播出並不斷更新即時新聞，就律師遇襲事件，列出當日即時新聞如「律師會會長稱有會員下午在保良局位置遭圍打已送院治理」、「一名律師疑遭襲擊 律師會強烈譴責」等，記述了事件的過程，警方交代當時的情况以及律師會的譴責；另有報道警方指暴徒密集式向鵝頸橋附近警員投擲磚頭，多名警員受傷。

就清潔女工疑被嚇至心臟病發，聲明指於翌日經查證傷者身分及受傷原因後，已交代了傷者中包括一名51歲女清潔工，疑心臟病發，情况危殆，食環署及工會的回應亦有報道，港台新聞部嚴厲譴責有關不實指控，強調一直堅持尊重事實，不偏不倚作中肯報道。

葛珮帆分享帖文 未有回應

民建聯議員葛珮帆前日在社交網站分享有關對香港電台評論之帖文，本報昨向葛珮帆查詢，截稿前未獲回覆。