卡拉OK等4場所周五重開 未交代限聚令後續 醫生：可放寬人數

K房8人為限 夜總會不可跳舞

特首林鄭月娥昨公布，卡拉OK、夜店或夜總會、浴室和派對房間5月28日後可重新開放營業。食物及衛生局其後公布4類處所須遵守的措施，包括卡拉OK每間房不能超過8人；浴室淋浴設施要「隔一個，開一個」；夜總會每張桌不能超過4人，也不准現場表演及跳舞（見表）。

經營者叫苦 盼有第三輪補貼

停業兩個月，派對房間經營者叫苦。與兩名合伙人在旺角、荔枝角及觀塘經營10間派對房間的Cyber表示，停業初期只盼14天盡快完結，怎料「14日又14日，租金照畀，人工照出」，60多日來3人零收入，過往所賺利潤及積蓄都拿來墊支，其中一名合伙人要養家供樓，「我們3個年輕人，呢排要自己去街市，等就快收檔執平嘢」，他們不想借貸，唯有找家人幫忙解困。

Cyber又說，停業共60多日，計算未到手的4萬元政府補助，平均每日僅600多元，並估計暑假旺季年輕人或要補課，料暑假生意按年跌六成，盼有第三輪補貼。香港派對場地協會會長林漢然稱，網上平台上不少派對房間經營者都表示希望轉手或賣盤，估計僅三成經營者能撐得過這次停業期。

卡拉OK「Red Mr」公關部亦表示，認為放寬限聚令是「太遲」，但一直有為復業預備，包括要求顧客填寫健康申報表、派發裝口罩的信封、消毒濕紙巾等。

機場6‧1恢復轉機 專家憂輸入個案增

另外，6月1日開始，香港國際機場將會適度恢復乘客轉機服務。梁子超認為此舉或令輸入個案壓力增加，尤其當有感染者接觸地勤人員後，地勤人員會把病毒帶到所屬社區。梁認為，隨着疫情放緩，或能進一步放寬限聚措施，「8人一枱或12人一枱，我看不到分別，很多食肆都做不到1.5米，其實1米都可以，反而（以膠板）分隔更重要，能防止交叉感染」，他認為大型婚宴及自助餐仍不適合，「如果有超級傳播，會令疫情可以急轉直下，亦難以追蹤得切」。

對於何時放寬限聚令，食衛局回應稱，會繼續採取張弛有度策略，平衡公共衛生、經濟發展及社會日常運作，並會因應疫情不時檢討，並適時調節。

明報記者

（抗疫新階段）