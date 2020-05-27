陶輝住所僭建霸官地 地署發信限月內糾正

地政總署表示，實地視察後，發現碧水新村1號天台構築物和地下構築物擴建，違牌照規定，已向持牌人發警告信，要求一個月內糾正。署方亦發現有政府土地未經批准被佔用，已在現場貼通知，飭令限期前停止佔用，否則會採執管行動。

要求澄清有否違規轉讓牌照

另外，陶輝夫婦被指涉嫌將同村61號A牌照屋包裝成民宿，在網上社交平台招租。地政總署表示，61號A土地屬同一個政府土地牌照（即1號土地）的另一處可用地，牌照限用地作儲物用途；而該處所亦是登記寮屋，根據登記紀錄，部分容許居住用途，部分容許非居住用途。

地政總署表示，經視察後，有理由相信61號A屋全部用作居住用途，違反指明用途，該處亦出現違反土地牌照和寮屋登記紀錄加建構築物的情况，已向相關者發警告信要求糾正違規事項。

另外，署方已聯絡持牌人，要求澄清有否違反牌照規定將牌照轉讓，如有違規會採取適當的跟進行動。但據悉，違規轉讓牌照理論上當局可取消牌照，但地政總署一般會先給機會糾正，由牌主取回牌照，若牌主拒絕糾正，署方才取消牌照。陶輝曾回應傳媒稱，大屋是妻子家庭成員劉先生准許他們居住。警方回覆表示知悉事件，相關人員會配合有關部門的調查及跟進。警方不評論個別人員的休假事宜。本報查詢會否對陶輝夫婦作出紀律跟進，警方未有回應。