跑馬地警署擲燃彈案拘6人 母報信子「銷毁證物」同被捕

3月30日凌晨2時15分，有3枚汽油彈被扔進警署，牆身及地下熏黑，第4枚汽油彈在警署外路邊起火，波及一輛私家車。灣仔警區重案組及港島總區刑事部調查後鎖定4人小組施襲，指他們乘坐一輛掛假牌私家車，到警署門外後3人下車投擲汽油彈，其後返回原車逃走。

警方昨早在黃大仙、慈雲山、柴灣及北角拘捕4名男子，年齡分別18至44歲，包括一名44歲甘姓教車師傅，相信為小組主腦，另外3名18至23歲青年，報稱髮型屋學徒、運輸工人及在家族經營服裝店工作，4人涉嫌縱火被捕，並找到涉案私家車。甘案發時曾駕駛該輛私家車並掛假牌，亦涉嫌行使虛假文書被捕。

警搜被捕人家族店舖 檢易燃物

警方下午在其中一名被捕人家族在灣仔交加街經營的服裝店找到大量易燃物品及示威裝備，當場拘捕被捕人20歲倪姓胞弟，涉嫌管有物品意圖摧毁或破壞財產。拘捕期間警方發現他手機收到由其母親發出的短訊，叫他「銷毁證物」，警方再拘捕其43歲母親，涉嫌企圖妨礙司法公正。警方在店內檢獲一批卡式石油氣罐、機油、白電油、玻璃瓶及約30件防護裝備。被問及被捕人扔汽油彈動機，灣仔警區助理指揮官（刑事）警司關頌賢稱，相信案件與去年反修例事件有關。

（反修例風暴）