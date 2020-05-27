警否認延誤治療 骨折被捕者：6小時始上白車

警方昨向傳媒稱，新屋嶺遺失部分流水簿紀錄，但無阻礙被捕人就醫，去年8月11日被捕時左手骨折的林維坤批評警方說法不實，稱當晚約10時在銅鑼灣被臥底警員推倒拘捕，在場要求到醫院求醫不果，凌晨約零時乘旅遊巴抵達新屋嶺，至約3時半才登上救護車，半小時後抵達北區醫院，即受傷後6小時才接受治療。

陳虹秀：淋浴間遮掩差 男警可望到搜身

林當晚先被押到第一個羈留倉的首個羈留室簽文件、被警員搜查隨身物品，其後被押到另一個倉拍照，再被警員押返第一個倉錄口供，與警方昨稱利用一個羈留倉完成登記、安檢等程序有出入。整個過程警員均以人手記錄，當時的環境與記者昨參觀時拍攝的無太大差別。

去年8月31日被捕、香港社工總工會理事陳虹秀稱，羈留倉盡頭的淋浴間，僅設兩塊板遮擋使用者重要部位，惟警員在淋浴間內、兩塊板前方蒐身，當時淋浴間亦無開燈，她批評，淋浴間並非正規搜身室，在走廊巡查的男警可望到搜身情况，令女被捕人感到驚慌。陳續說，即使警方改善了新屋嶺的「硬件」，但無交代如何改善「軟件」，「電腦系統唔掂，登記程序咁差，無紀錄點證明無阻撓被捕人就醫呢？」

被捕者批評安排參觀為「洗白」

去年8月31日太子站被捕的黃先生（化名）稱，被捕後由葵涌警署「轉倉」到新屋嶺，他憶述，在行政樓內的多用途室見律師，「間房無窗口，得一張枱、一張櫈，好細」，其他被捕人則在外排隊等候見律師。他稱，警員在羈留室內搜身，被捕者要脫衣，羈留倉亦無開啟冷氣。對於警方事隔多月邀請傳媒及議員參觀新屋嶺，他批評：「佢洗白啫，邊有咁好招呼。」

（反修例風暴）