新屋嶺茶水間作律師會面室 泛民建制批不宜用作羈留 警：符基本人權要求

警方表示，新屋嶺主要由行政樓和4個羈留倉組成，4個羈留倉共設16間羈留室，分開男女羈留倉，最多可羈留200人。其中羈留倉A為接見室，值日官會在首個羈留室為被捕人登記及核實身分，其後警員在第二個羈留室利用金屬探測器作初步安檢，檢取與案有關的證物，被捕人要將財物放入警方提供的袋內，然後到另一羈留室套指模及拍照，並將財物暫存在最後一間羈留室。

完成以上程序，被捕人會分別被帶到男女羈留倉，每間羈留室內有石牀或石櫈，以及無門踎廁。羈留室門外設有去年加設的電子羈留系統拍卡機，供警員巡邏時使用。男倉面積較女倉略大，兩個倉的盡頭均設有沐浴間，被捕人可向警員索取日用品，包括毛巾、拖鞋、牙刷等，警方會提供三餐。走廊放置了水機及紙杯，走廊頂部安裝多部冷氣機，磨砂窗戶上設鐵欄。

認紀錄遺失 否認阻被捕人求醫

警方稱，去年8月5日至9月2日，警方曾使用4次新屋嶺，共處理182名被捕人，最高峰中心同時有75人。邊界警區指揮官馮少蘭解釋，當時考慮到被捕人數眾多，其他警署運作繁忙，不少警署設施遭破壞，決定使用新屋嶺作初步調查及羈留用途。

行政樓內有兩個茶水間、一個多用途室及兩個辦公室，其中近正門的一個辦公室桌面上放有數本俗稱「流水簿」的簿冊，記錄被捕人就醫、會見家人律師及行政安排等。根據警方介紹，律師要在行政樓內一間多用途房間或茶水間會見被捕人。現場所見，多用途的房間內有一張桌和兩張椅；茶水間一邊有一張四人圓桌供律師會面，並以屏風分隔開警員休息空間。

新屋嶺亦有電腦系統，馮少蘭稱由於需處理大量被捕人，警方去年8月11日選擇使用簿冊人手記錄，當晚30名被捕者受傷，其中12人表示需即時就醫，馮承認部分紀錄遺失，但無阻礙被捕人就醫。

稱按監警建議改善 加裝閉路電視電話

馮續說，已就監警會提出的建議改善新屋嶺設施，包括加裝8部閉路電視，5部位於通往羈留倉範圍，另外3部在中心外圍。行政樓內本來有兩部固網電話，其後再加設一部。她強調，新屋嶺設施符合基本人權要求，但警方暫無打算重開新屋嶺作羈留反修例運動被捕者。

容海恩：警員或聽到法律會面內容

立法會保安事務委員會委員昨中午亦獲安排參觀新屋嶺。新民黨立法會議員容海恩參觀後稱，律師在茶水間會見被捕人非常不合適，警員或會聽到法律會面內容，新屋嶺只有一間法律會面室，僅提供3個座位，批評非常不足，未必適合羈留被捕者。

譚文豪：警認未安排參觀錄口供位置

警：正羈留人蛇 不便對外開放

公民黨立法會議員譚文豪稱，經追問下警方才承認未有安排參觀錄口供位置，他引述一名有份處理8•11的總督察稱，「邊度有位邊度做（錄口供）」，惟後來另一名指揮官改口稱新屋嶺有4間錄口供房間，但昨日該處有從內地非法入境的羈留者，故不便對外開放。他續說，在新屋嶺處理反修例被捕者的並非打鼓嶺分區值日官，而是其他警區的警員，質疑中心刻意找外來值日官以武力威迫示威者認罪，警方亦未有就此解釋。

明報記者

（反修例風暴）