防三罷圍立會 今3500警候命

立會今審國歌法 昨晚外圍已封路

有網民發起自昨晚11時開始包圍立法會，亦計劃今早5時半至8時半發動「曙光行動」，在主要幹道快閃堵路，亦有呼籲慢駛。警方昨晚表示，留意到有網民號召在各區堵塞幹道，目的是癱瘓交通、拖延警力，以配合圍堵立法會之違法行為。警方嚴厲譴責煽動他人擾亂公共秩序的行為，強調絕不容忍任何破壞社會安寧的違法行為，定會果斷執法。警務處長鄧炳強昨晚約10時半到立法會及政總視察，向下屬了解情况。

據了解，警方昨起部署，並會持續高姿態巡邏和截查，而為應對突發情况，警方會出動全數6個總區應變大隊，涉及3500警力候命，裝甲車及水炮車已在港島。據悉警方亦會加強在各隧道口的警力，並會設路障截查，以確保隧道行車暢順。

本報記者昨晚7時許到金鐘一帶所見，警方在立法會及政總佈防嚴密，水馬陣延伸政總外主要道路，海富中心天橋亦有數名防暴警駐守。昨晚立法會道、龍匯道已封閉，車輛不得進入，而中信大廈外亦有大量水馬。去年7月1日被破壞的立法會大樓外牆，除了水馬外，亦被鐵板、帆布圍封。

政總外的夏慤道，由海富中心天橋下的行人路至添華道有約100米水馬陣，水馬外加上約3米高鐵閘，並綁上鐵鏈。另外，夏慤道部分路牌被遮蔽，未知是否與封路措施有關。

港鐵表示留意到今日可能有公眾活動舉行，會密切留意情况，確保車務運作暢順，維持鐵路營運安全。香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗稱，昨日已和港鐵開會討論如何確保員工、乘客和公司財物安全。他呼籲市民和平理性表達意見，不要影響港鐵員工安全及其他乘客乘車的權利。

（港區國安法）