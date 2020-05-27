稱國安法勢在必行 林鄭：望很快有條件立23條

公民黨要求設特首特別答問大會

林太昨出席行會前表示，留意到有外國政客提出不實言論，說「港區國安法」繞過立法會，削弱「一國兩制」，她反駁這說法是罔顧香港特區與中央的憲制關係、罔顧國家安全立法是屬於中央的事權。被問到國安會否來港執法，她說不能具體回應執行細節，但在《決定》的五大原則中，提到所有執法機構都要依法辦事，不可影響市民依法享有的基本權利和自由。她又稱，過去一段日子學懂在香港艱難的政治環境下，即使有利於香港的工作都舉步維艱，未來任期都不會迴避艱難的事。

律政司長鄭若驊昨發表網誌，解釋就基本法23條的目的以及條款的普通解釋而言，授權者對獲授權者作出授權後，並不代表授權者放棄或減少任何責任和權力。

對於林太稱很多市民支持訂立「港區國安法」，公民黨黨魁楊岳橋批評她「心盲」，稱周日很多市民自發上街表達不滿，該黨的地區街站亦收到很多市民反映憂慮，有市民害怕得連簽名反對立法都不敢，認為林太不願接受社會對港區國安法的憂慮和不安。楊斥林太作為特首，對「港區國安法」內容細節一無所知。

大律師公會憂人大再就法院詮釋權釋法

大律師公會副主席葉巧琦昨在港台節目《千禧年代》提出，假設可運用基本法18條實施「港區國安法」，香港法院可否根據基本法158條詮釋條例，但基本法19條列明香港法院對國防等國家行為無管轄權，令人擔憂會否交由人大釋法，屆時或帶來震盪。

另外，全國人大代表、駐港部隊司令員陳道祥接受央視訪問時稱，駐港部隊作為在香港維護國家安全的重要力量，堅決擁護有關的決定草案。

香港中聯辦前主任、中央黨史和文獻研究院副院長王志民前日在廣東代表團分組審議決定草案時形容，從國家層面解決有關問題，是當務之急與從長計議並重，以解決香港多年亂象的重大舉措。

（港區國安法）