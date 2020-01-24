國安法擬加字眼 規管行為「和活動」 有人代稱「加辣」 法政匯思：行為屬個人活動屬集體

對於是否加辣，法政匯思召集人、大律師李安然認為原草案的寫法是把「活動」隱含於其中，草案修改後加上「活動」字眼，是令草案意思更清晰。 他說從字面理解，行為屬「一個人」，「活動」則是有組織、多於一個人參與。

新華社報道，全國人大主席團昨舉行會議，全國人大憲法和法律委員會根據各代表團在5月25日的審議意見，對《決定》草案作了審議，提出草案修改稿；主席團已通過報告和草案修改稿，並將決定草案的修改稿提請各代表團審議。新華社沒有公布具體修改內容。

據了解，憲法和法律委員會稱有代表提出危害國家安全不僅有「行為」，還包括「活動」；委員會經研究後，建議將決定草案的第3條、第5條和第6條內容所提及的「行為」之後，加入「活動」字眼，例如第5條改為「依法禁止危害國家安全的行為和活動」（見表）。

吳秋北：料為更周密 田北辰：不同意修改

港區全國人代吳秋北稱，各人代對草案表達了不同意見，或想在字眼方面做得更周密，才會加入「活動」字眼的建議，現時仍在表達意見階段。至於此舉是否「加辣」，他以參與暴動為例，「儘管你無做任何動作，但身處暴動發生的範圍內，參與相關的活動，都是參與了相關行為」。他認為行為和活動兩者區別不大。

港區全國人代田北辰不評論會議上的討論，但他不同意加入「活動」二字，因比較《基本法》23條，也是指明禁止分裂國家、顛覆中央人民政府的「行為」，沒有寫「活動」。田憂慮，若有人參加一些大型活動，其間有幾個人的行為令活動變質，會否令所有參加者也犯罪，這對其他無犯事的人不公平。他說在內地的活動，出席者行為也會檢點，但在香港情况不同，若有人覺得勢色不對想離開，但被困其中，這情况便難處理，倒不如跟23條寫法，只規管「行為」更好。

律師會前會長：涉國家機密 派員駐港可理解

另外，港區政協、律師會前會長蘇紹聰稱，中央可按憲法權力訂立港區國安法，「不存在違反香港基本法或者與其不一致的問題」。他認為全國人大常委在港區國安法的制定過程中，會聽取和吸納社會各界意見。他說處理國家安全案件經常涉及國家機密，中央政府安排人員參與在香港維護國家安全的工作，「是完全有必要而且可以理解的」，他相信如果有需要設立相關機構，澳門模式或英國模式都可參考，不會影響香港的司法獨立和法治。

明報記者

（港區國安法）

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