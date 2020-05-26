租管小組後日開會 料開始商劏房定義

政府曾於2013年委託獨立研究機構調查全港劏房數據，並交予當時的長策會討論，當時以抽選樓齡25年或以上私樓，再按差餉、地理特徵如鄰近港鐵站、街市檔位等抽選樣本，當時推算全港有6.69萬間劏房，估計有17.13萬人居住在內，而劏房戶人均面積近70呎，平均劏房呎租30元。其後統計處分別於2014、2015及2016年做劏房調查，其中按2016年統計處中期人口統計結果，估計居於「分間樓宇單位」的住戶為9.64萬戶。

工作小組成員、公屋聯會總幹事招國偉預期，周四會議上政府會先交代過去就劏房所做的4項研究及調查，並開始討論劏房定義。

聘顧問調查劏房 料需大半年

他認為，本港劏房問題已持續多年，政府需要更新有關劏房的數據，而工作小組未來亦會聘請顧問，就劏房情况展開最新調查，包括了解劏房住戶住屋狀况、租金、單位面積、住戶特徵等，預料需時6至9個月完成。

他說，目前劏房單位除分佈在舊式住宅大廈外，部分亦分佈在商住樓宇甚至工廠大廈，預料小組需要討論哪類劏房才能納入租務管制範圍內，而對於違法如工廈劏房等，政府需交代如何處理。他認為，要界定劏房除考慮單位面積外，亦需要考慮其租值、環境情况等因素。