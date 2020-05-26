染疫康復者失味覺嗅覺 中藥助恢復八九成

自願參與 每周覆診

醫管局自4月24日起推出該計劃，香港居民可在出院後6個月內，獲得不多於10次的中醫內科門診服務，每次不多於5劑中藥，診所涵蓋南區、九龍城、沙田、大埔、北區、元朗及西貢區。患者在出院時會收到邀請信，屬自願性質參與，約一星期覆診一次。

首間提供該項服務的基督教聯合那打素社康服務—香港中文大學中醫診所暨教研中心（大埔區），醫師巢朝棟表示，截至5月22日，共有17名康復者求診，年齡介乎18至68歲，連同覆診合共32人次。他指有7至8人出院後仍感到乏力；3人咳嗽；3人有味覺嗅覺障礙；1人腸胃功能紊亂，以及1人肌肉痠痛等。

另針灸有微效 不影響西醫治療

巢朝棟指出，大部分患者在求診兩三次後自覺病情改善，其中一名年約40歲女子出院後仍未恢復味覺嗅覺，經中醫診治後，辯證為氣陰兩虛、濕熱內蘊，處方生脈飲、即五味子、太子參及麥冬，另加薄荷、藿香等，他引述患者稱味覺嗅覺已恢復八九成。

他又稱，兩名失去味覺嗅覺、年約20及50歲的女子接受針灸，分別在接受3次及1次治療後，感覺有輕微療效，他指針灸迎香穴、上星穴及風池穴等，可幫助患者恢復功能。他補充，中醫覆診不影響患者接受西醫治療。

此外，本港昨沒新增確診個案，累計維持1065宗確診及1宗疑似個案。前日卸除「人工肺」的75歲婦人可自行呼吸，她昨由危殆轉嚴重，其餘留院的31人均穩定。

（抗疫新階段）