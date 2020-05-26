「保就業」補貼首日收近7萬申請 設3服務處予查詢 酒樓東主：冀可重聘兼職

政府為「保就業」計劃設立專用網站接受僱主及自僱者申請，網站自昨早7時啟用，政府發言人表示整日運作暢順。政府預計約27萬名有為員工供強積金的僱主，以及21.5萬名有強積金戶口的自僱者，合資格申請計劃，而截至昨午6時，政府已收到超過4.1萬名僱主及2.7萬名自僱者的申請。

政府分別在荃灣、觀塘和北角設立服務處，周一至周日接受市民預約或直接到場查詢，有需要者可在職員協助下，即場網上申請。記者中午到北角的服務處觀察，每隔十數分鐘便見有人上門查詢，部分人稱網絡有輕微「塞車」，未能完成手續，亦有人不了解工資補貼的計算方法，到場了解。

在北角開酒樓20多年的譚先生說，飲食業的員工流動較大，因此到場問清楚計算方法。他稱，3月時因生意太差，曾在繁忙時間只有一枱客，故一度要暫停營業，減少虧損，至5月母親節才重開。他說停業期間只能出部分糧給員工，重開後仍要蝕錢，稱政府的工資補貼是「好過無」，但估計沒有補貼，酒樓或快捱不下去，他希望領取補貼時生意已好轉，可重新聘用原來的員工。

自僱者：到現場更易理解計劃

不願透露姓名的保險經紀Y小姐（化名）為自僱者，她說到現場更易理解計劃，同時可協助同是自僱者的客人。她稱，自去年6月至今都近乎零收入，靠積蓄生活，她說現時不少人的情况與她相近，故不會考慮投保，直接影響其收入。

麥美儀：助中小企回復生意

不能助飲食業兼職

中小型企業聯合會會長麥美儀表示，中小企大多不希望裁員，因聘請新人後要重新訓練，需一定時間才能取代原來的員工。她認為，對於現時營運艱難的僱主，工資補貼有助他們保留員工，待生意好轉時可更快回復生意，而員工或因此毋須放無薪假，但她表示不少飲食業兼職或散工的從業員，計劃便不能協助他們。

政府推出的保就業工資補貼，僱主可申請工人6至11月員工一半的薪金補貼，上限每人每月9000元。

明報記者

（抗疫新階段）