咬警被控 無業女稱先遭警壓斷肋骨

胞弟涉助示威者逃 警蒐證相遇推撞

報稱無業的被告韋秋盈（41歲）被控2019年11月29日於九龍灣太平洋貿易中心大堂，襲擊偵緝警署警長49734盧嘉昇。盧嘉昇作供表示，當天在工廈執行職務時，收到其他警員的通知，稱包括被告在內的兩名女子，在一樓層看到便衣警員時「大吵大鬧，滿口粗口」，隨後在大堂遇到兩人。

盧說向被告稱「小姐我係警察，你企喺度」，但被告無理會欲離開，盧伸手攔截後，遭被告扯至失平衡，兩人一同倒地，其間被告用「踩單車」方式踢開他，而被告掙扎起身後再突然撲向他，盧當時感到右臂疼痛，送院檢查後發現右上臂被咬傷。

惟辯方於盤問時指出，當時盧先推被告，倒地後盧用上半身壓着被告，其間用右手肘壓着被告，令她一條肋骨斷裂致呼吸困難，而另一隻手則放在被告口部附近，才是真正被告咬傷盧的時間，並說被告起來後只有走向保安更亭「叫救命」。盧表示不同意。案件今續。

【案件編號：KTCC2076/19】

（反修例風暴）