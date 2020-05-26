專欄：在家工作無限好？ ／文：章濤

基於行業性質和操作模式，在家工作對科網公司的影響相對較小，只因在網絡世界裏，所有事都是隨時隨地，人在何方似乎不是問題。這多少解釋了何以Twitter早前宣布讓員工永久在家工作，facebook亦陸續開放在家工作的職缺；而香港知名科網公司9GAG最近也與業主解約，遷出7000呎總部。其實早在一年前，我身邊已有科網界朋友放棄租用辦公室，公司上下都在家工作，再憑藉不同的即時通訊軟件、視像會議工具和整合流程匯報、任務分配平台等，維持工作質素和效率。這位過來人表示，員工的表現不但沒受影響，辦公室是非亦減少，省下了以往花在構思員工福利的心神，更不諱言部分員工入職至今，他亦未曾見過真人，但一樣不影響工作。

過往不少科網公司為營造良好、輕鬆的工作氛圍，都在福利層面大花心思，免費零食、遊戲房、乒乓球桌……但現在，更多的福利似乎都不及在家工作吸引，而當社會各界都已實施過某程度的在家工作，政府最近亦資助供遙距辦公的方案選項，相信這做法不但會持續，更有可能成為風氣。

對打工仔而言，在家工作無疑享受較大的自由度，而對老闆而言，變相可省下辦公室租金、水電雜費等營運開支，加上不用處理辦公室鬥爭、構思員工福利，彼此以網絡工具聯絡，靠信任維繫，僱主和員工間的關係變得純粹，管理成本相應減少。

在家工作似乎好處無限，但事實如何？我們下次再談。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]