中醫食療App 甜品壽司入餐單

4學生由零學起開發 測試體質推薦食譜

程式由4名浸大中醫學學士及生物醫學理學士四年級生開發，他們參考中醫古籍及教科書，再諮詢校內教師意見，制定食療建議。4人均無編寫程式經驗，由零學起，以一年多時間，親自設計程式版面及功能，今年4月推出。

中醫將人的體質分成9種，鼓勵按體質調養身體，故用家使用程式時，需先完成體質測試，包括挑選與其相近的唇色、臉色、舌苔，有否長期病等，以分辨體質。之後程式會針對用家體質，推介食療方案，列明食譜、功效等。程式亦會向用家簡介陰陽、五行等基本中醫知識。

食譜不含藥材 暫270款每周更新

坊間食療以藥材、湯水為主，團隊成員李曉殷說，程式建議的食療多為日常小菜，使用的食材亦隨處可見，冀令大眾知道若能針對體質吃相宜的食物，毋須特意吃補品。正因食譜不含藥材，即使用家體質測試結果與真實體質有偏差而按程式建議「食錯」食譜，對身體亦不構成大問題。應用程式現有小菜、西式小食及甜品、茶療等逾270款食譜，每周更新。

另一團隊成員黃子倩稱，程式亦可供受中醫勸喻要戒口的病人使用，讓他們以飲食輔助治療，以免「醫好都食返病」。她又說，部分人平日沒生病，但不時感疲倦、不舒服，也可參考程式介紹的食療改善體質。惟團隊提醒，若身體抱恙，應先求醫。

程式現時被下載約700次，用戶主要為年輕女性。團隊下月會更新程式，提供中英對照版本，盼讓更多人接觸中醫資訊，團隊未來計劃與社企合作，提供訂購食材服務，讓用家選購適合自己的食療食材。明報記者