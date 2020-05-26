求情稱為贏噱頭 學生亦有得益

【明報專訊】「補習天王」蕭源與兩名時任中學教師捲入試題外泄醜聞，昨被判刑，裁判官稱要為3名教師量刑而「深感難過」。蕭源一方求情稱，他從事「將春風化雨化作商機的行業」，只想藉機密試題招攬學生。辯方稱，另外兩名涉案教師將因本案失去教席，「由德高望重的老師變成階下囚」。
代表蕭源的大律師馬維騉指出，自被現代教育停職後，蕭源現改為經營網上補習社，月入兩三萬。馬大狀解釋，蕭源犯案是為利用機密試題招生，贏得宣傳上的噱頭，學生「高一分，前途好啲」，並非毫無益處。馬大狀說，蕭源在facebook拍片披露機密的評分準則，內容較「大路」，相信資深教師都掌握相關知識。
被告張國權透過律師求情稱，他立志作育英才，惟被捕後被停職及萌生輕生念頭，現在極可能失去教席及退休金，可謂「一念之差，鑄成大錯」。另一被告吳宏樑求情稱，對機密資料敏感性不足，只是為友情犯事，辯方又透露吳妻患有腦瘤，可能有生命危險，形容是個計時炸彈。
教育局回應，教師若涉及違法行為，局方會按《教育條例》嚴肅跟進；無論是否被定罪，會根據法庭文件和所掌握資料，審議教師有否涉及失德行為和檢討註冊資格。若註冊資格一經取消，相關教師將不得在學校（包括補習學校）任教。