求情稱為贏噱頭 學生亦有得益

代表蕭源的大律師馬維騉指出，自被現代教育停職後，蕭源現改為經營網上補習社，月入兩三萬。馬大狀解釋，蕭源犯案是為利用機密試題招生，贏得宣傳上的噱頭，學生「高一分，前途好啲」，並非毫無益處。馬大狀說，蕭源在facebook拍片披露機密的評分準則，內容較「大路」，相信資深教師都掌握相關知識。

被告張國權透過律師求情稱，他立志作育英才，惟被捕後被停職及萌生輕生念頭，現在極可能失去教席及退休金，可謂「一念之差，鑄成大錯」。另一被告吳宏樑求情稱，對機密資料敏感性不足，只是為友情犯事，辯方又透露吳妻患有腦瘤，可能有生命危險，形容是個計時炸彈。

教育局回應，教師若涉及違法行為，局方會按《教育條例》嚴肅跟進；無論是否被定罪，會根據法庭文件和所掌握資料，審議教師有否涉及失德行為和檢討註冊資格。若註冊資格一經取消，相關教師將不得在學校（包括補習學校）任教。