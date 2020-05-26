蕭源囚14月 官斥名聲冲昏頭腦 批「拖朋友落水」 兩主考一囚8月一緩刑

3名被告為蕭志勇（又名蕭源）、時任佛教沈香林紀念中學教師張國權及時任香港華仁書院教師吳宏樑，據悉張國權已停職。外泄試題的張被判囚8個月，披露評分準則的吳則判囚5個月、獲緩刑。須即時入獄的蕭及張申請保釋等候上訴，惟遭拒絕。

稱DSE公正「現好敏感」 經不起太大衝擊

裁判官水佳麗指出，張國權擔任2016年文憑試中文科口試主考員時，在開考前以WhatsApp把逾10條試題傳給蕭源。水官稱文憑試公正性「𠵱家好敏感、好重要」，無論被告是否有意圖犯案，他們的行為已從根本上削弱考試的公平，損害考評局及文憑試聲譽，反問蕭源「難道天真地以為，這種行為不會打擊考試制度？」水官相信蕭源「被名聲冲昏頭腦」，為招攬生意才利用另外兩被告，導致兩人身敗名裂。

一人未開考已泄題 官不信無利益

水官續稱，張國權在口試未開考時便急切向蕭源泄漏機密，無法接納他只是為幫朋友。水官質疑他若無得到好處，就無必要冒險犯案。水官判刑時強調「文憑試的公正性經不起太多衝擊」，兩人行為構成嚴重不公，須判以阻嚇刑罰以制止這風氣。

另一被告吳宏樑則於2017年任中文科口試主考員時向蕭源傳送主考員會議評分準則，讓蕭源把資料發布到facebook。水官稱吳宏樑案情相對單純，接受他在「友情蒙蔽雙眼」下犯案。水官遂以9個月為量刑起點，考慮他教學多年及一時糊塗，判以緩刑。

蔡怡申訟費被拒 官指自招嫌疑

另外，蕭源妻子蔡盈盈（又名蔡怡）早前被裁定公職人員行為失當罪不成立，她昨提出訟費申請。惟水官表示，她2017年擔任寫作考試監考員時，到廁所「篤手機」傳送試題予蕭源，行為自招嫌疑，拒批訟費。

【案件編號：WKCC2550/18】