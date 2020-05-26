涉向囚犯母索鵝髀 懲教員稱收下代丟

被告尹志亮（55歲）案發時任壁屋懲教所探訪組主管，現已退休，他否認控罪。

囚犯母親朱妙雲昨獲控方發出不予以起訴書下作供。她稱兒子因藏毒罪於2017年5月判監，她幾乎每天都會到壁屋懲教所探監，其間她和被告搭訕時，透露丈夫在街市賣燒味，被告其後先後兩次「瞇瞇嘴笑」地問「有冇燒鵝髀？」

2018年1月，被告第三次向朱索取燒鵝髀，朱回應「我畀燒鵝髀你有冇事？有冇問題？」，被告沒有回答；至2月15日「年三十晚」當天，被告問朱「過年會唔會嚟」，朱回應「要過埋年先嚟」，被告遂表示「咁你攞過嚟啦」。兩天後朱帶同燒鴨到訪，並稱被告收下燒鴨，並放在一個櫃內。

證人否認被告說「幫你抌」

辯方盤問時聲稱事發當天被告曾向朱說：「你唔拎得呢啲嘢嚟㗎，我哋公務員唔要得，你一係拎走，一係我幫你抌咗佢」，但朱稱被告沒有說過。辯方又問朱是否因價錢問題而只帶燒鴨，朱回應「有鵝梗係畀鵝，但咁啱嗰日年初二，做禡個個都買鵝」。審訊今續。

【案件編號：KTCC1759/19】