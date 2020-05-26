狎兩女下屬罪成 消防總隊目囚8月

稱事主誠實可靠 官：非親歷難詳述

被告陳耀康（52歲）被控於2018年8月至2019年3月期間，5次非禮和3次襲擊X，以及1次非禮Y。X和Y同為消防隊目，是被告的下屬。陳官昨裁決時稱，事主X和Y的證供誠實可靠，若非親歷其境，不可能如此合情合理地詳細描述，例如辯方曾質疑X多次事發後都沒有投訴，X解釋她不想樹敵，陳官稱X在事件揭發後仍要求上司「唔好搞大佢」，由此證明X的想法合理。

上司代求情讚盡責服從

陳官反指被告不是可靠證人，不接納其作供，並表示被告曾於升降機內觸碰X的頭髮及下巴，起初聲稱是為了撥走「環保尿素」，其後得悉環保尿素是透明後，又改稱是為了撥走污麈，陳官斥被告是堆砌謊言掩飾行為。

就Y的指控，被告稱Y在電話錄音中揑造非禮事件，是為了試探他和女同事的關係，惟陳官認為兩者「風馬牛不相及」，Y亦毋須因此編造迂迴的故事。陳官遂裁定被告9項控罪全部成立。

辯方求情時呈遞被告上司的求情信、工作報告及嘉許信，稱上司稱讚他盡責、服從紀律、對工作有熱誠，是優秀的消防處職員，望法庭考慮到被告工作27年，此案已讓他在工作上承受嚴重後果，予以輕判。

官：侵犯下屬加刑 失工作咎由自取

陳官判刑時說，政府部門的工作不同於私人機構，上司對下屬「操生殺大權」，掌控其升遷；被告作為上司多次侵犯處於弱勢的下屬，是加刑因素。她又說，被告於半年間多次犯事，每次都不是單一動作，是「有恃無恐，食髓知味，變本加厲」。另外，事主在部分事件中曾走避或閃開，惟被告得寸進尺，更無視其他在場同事，形容他「膽大包天，令人震驚」，因本案失去工作及長俸是咎由自取。

【案件編號：KCCC1873/19】