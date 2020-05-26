法官終身制難罷免 仕途影響難料

大狀：聲明「應有之義」 糾正非懲罰

曾任暫委裁判官的大律師劉偉聰說，馬道立的聲明內容是「應有之義」，反映終審法院不認同郭偉健的言論，但強調聲明並非旨在「懲罰」郭官，而是希望「糾正」其言論，亦給業界一個警惕。

對於聲明會否影響郭偉健的任途，劉說難以估計，因法官升遷由「司法人員推薦委員會」決定，不知會否將今次事件納入考慮。劉又說，郭偉健身為「終身制」的區院法官，除非他患病、干犯刑事案或辭職，否則司法機構不能罷免其任命。

劉偉聰解釋，法官不能輕易罷免，因司法機構須確保法官能「無畏無懼」地就案件裁決及判刑，若法官的職位因其判辭動搖，或會使法官為保官職而迎合控辯某一方。他續稱，明白部分公眾對郭官言論反感，但希望公眾同時深思，是否希望法庭成為「只容納一種顏色的一言堂」。

至於「政見」二字，劉偉聰承認難以客觀界定。他舉例，上訴庭副庭長楊振權2017年改判佔中「雙學三子」入獄，說出「一股歪風」一詞，「污名化社運」，已算是發表政見。相反，區院法官胡雅文近期就6．12暴動案判刑，不評論量刑下，判辭算「中規中矩」。另外，早前不少組織建議網民就法官郭偉健判刑時所作言論向司法機構投訴，司法機構昨稱就事件收到一些投訴，並正按既定機制處理。對於有關投訴法官和司法人員的數字，司法機構每年均透過《年報》向公眾發布相關一年內已完成處理的投訴數目及其性質。