點名郭偉健判辭予人偏頗觀感 停審同類案 馬道立：法官須避對爭議議題表政見

法律界：點名提醒「史無前例」

有法律界人士稱，終院點名提醒法官言行的做法「史無前例」。律政司上周一（18日）表明不會就案件提出刑期覆核，終審法院首席法官馬道立昨日因此發表聲明，強調根據《基本法》，法官對社會大眾有責仕，必須行使獨立司法權，公平公正、無懼無私地審理案件，這是香港法治的基石。

就郭官早前發表的判辭，馬道立在聲明指出，法官及司法人員絕對不可偏頗，亦不可予人感覺他們偏頗，因此法官「必須避免就社會中具爭議或可能訴諸法院的議題，非必要地在公開場合包括於判辭中發表任何意見，尤其是任何一種政見」。馬道立續表示，當法庭就爭議性的政治議題發表意見，「該意見必須慎重和經過斟酌衡量，並且不能超過處理當前問題的合理需要」。

恐削弱司法公信 稱郭表認同

馬道立重申，若法官不依循這些原則，將削弱公眾對司法機構獨立運作及公正的信心及觀感，更謂「法官或司法人員公開發表不適當或無必要的政見，有機會損害自己不偏不倚的形象」，同時亦影響案件的公信力。馬道立在聲明中透露，已跟郭官傾談，郭官亦同意其所言，因此首席區域法院法官在得到馬官同意後，決定郭官暫時不應審理任何涉及類似政治背景的案件。

大狀：馬「跨級」介入證嚴重

修補公眾信任非朝夕

立法會議員郭榮鏗表示，終院發聲明提醒個別法官乃非常罕見，相信馬道立意識到郭偉健言論嚴重影響法院形象，才會作此決定，並寄語其他法官謹言慎行。曾任暫委裁判官的大律師郭憬憲形容終院今次聲明屬「史無前例」，馬道立「跨級別」主動介入處理，反映事件非常嚴重。

郭憬憲又說，閱畢終院聲明後「放下心頭大石」，稱能消除法律業界對司法制度的疑慮。不過，他說郭官言論已對社會造成「好大傷害」，公眾對法庭信任度下降，要修補並非「一張聲明可以做到」。他認為法庭與公眾關係要「長遠修補」，呼籲司法機構日後避免「離地」，及做到「是其是，非其非」。

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