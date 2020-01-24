載父返家GTR自炒翻車 司機不治

車禍後父喚昏迷子 「都聽唔到」

昨早11時許，20多名親友於意外現場拜祭。意外中男司機賴駿傷重不治，受輕傷的60歲賴父昨有到場。道士先在路邊設置祭壇並掛起一件死者的T恤，親友陸續上香及拜祭，部分人傷心落淚。賴父額上貼有膠布，手臂有傷痕，儀式期間忍不住痛哭。賴父形容，兒子為人有責任感，事發時疑路面有沙石及濕滑，導致車輛失控「掉番轉頭撞」。賴父說，反車後立即解開安全帶爬出車廂，其後打算叫兒子離開，發現他陷入昏迷，遂返回乘客位為兒子解開安全帶。賴父說，車輛四輪朝天，有水滲進車廂，一邊以手托着兒子的頭，一邊喚他醒來，惟兒子一直昏迷，「都聽唔到啦。」

家中支柱不煙酒 遺3年幼子女

死者舅父透露，賴與27歲妻子結婚5年，育有3名年幼子女，長子4歲、二子2歲，幼女僅10個月大，一家五口與兩名胞姊及父親同住坪輋村3層村屋。舅父說，賴從事運菜工作，每日工作約14小時，月入約2萬元，為家中經濟支柱。

賴生前不煙不酒、沒有不良嗜好，愛車、閒時會上天台練拳。涉事GTR的登記車主為賴的胞姐，於5年前約以60萬元從日本訂購，其後「死慳死抵」供車，目前寓所漏水也沒錢維修。舅父續說，事發前賴在家中為次子慶祝生日後，因其父要到附近朋友家中取物，遂駕車載父親，詎料回程時發生意外。

事發於前晚10時許，賴駕駛GTR跑車沿坪輋路往沙頭角公路方向行駛，至坪原路九記士多右彎時失控，滑行約40米，掃毁左邊8米欄，再墮至1.5米下的草叢，四輪朝天，車頭、車頂嚴重損毁，氣袋彈出，車頭蓋被欄杆插穿。消防接報到場，將被困的賴救出，他重傷昏迷，由救護車送院搶救後證實傷重不治。

警方事後封鎖部分行車線，路面遺留一段橫跨來回線的胎痕，意外起因仍有待調查，案件由新界北總區交通部特別調查隊跟進。涉事的日產GTR R35（東瀛戰神），汽缸容量3799c.c.，V6雙渦輪增壓引擎，馬力高達480匹。