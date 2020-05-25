東亞保險箱再爆失竊 事主失兩金條

事主馬太稱，她於上月27日中午到涉事東亞銀行馬鞍山廣場分行點算保險箱內財物時，發現其中兩條金條不翼而飛，她隨即向銀行報失。她稱該批金條是去年購入，各重5両，每條價值約7萬元，而購買單據仍存放保險箱內，其他存放於保險箱內的貴重物件包括手表及一批金飾。

事主稱，她上月24日亦曾往銀行開啟保險箱，當時因物品擺放無異樣，沒點算便匆匆離開，回家後丈夫說現時金價高，是賣金好時機，遂於3日後與丈夫再往銀行把金條一一拿出點算，始揭發現事件。銀行至本月7月聯絡她，稱翻看了3天閉路電視片段後無發現，她遂決定報警。

警方證實接獲報案，已列盜竊案處理，交沙田警區調查，暫未有人被捕；警方建議公眾要定時檢視個人保險箱內之財物數目予以紀錄，以及保留有關財物之購物單據，將單據與保險箱之財物分開存放，以作日後紀錄。

東亞建議客戶倘遺失物件

先點算家中物品

東亞銀行回應稱，該行收到馬鞍山廣場分行一客戶查詢關於保險箱內物品遺失事宜，知悉客戶已報警，會協助警方調查。該行強調，保險箱保安有一套既定程序，必須由箱主及銀行職員一起開啟，開啟前必須先核對箱主身分，銀行一方不可自行開啟；該行又建議如客戶遇到物件遺失，可先點算存放家中及其他保管箱的物品。

上月23日，一名七旬翁報稱他存放在東亞銀行青山道分行保險箱內的約8両重金粒不翼而飛，只餘下購買金粒單據，於是報警，警方列作遺失或盜竊案處理。