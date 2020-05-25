工程師組織1個月組裝成負壓房 備戰大疫成本百萬 食衛局：積極研究方案

本港昨日無新增新型冠狀病毒確診個案，累計1065宗確診及1宗疑似個案，截至昨午12時的24小時內，一名由巴基斯坦返港的29歲男子出院。32名仍留院病人當中，東區醫院的75歲婦仍危殆，她自4月10日起接駁「人工肺」維持生命，消息稱，婦人昨嘗試不用「人工肺」，可自行呼吸，毋須接駁呼吸機。

早於3月時，大量留學生回流香港令確診個案急升，公立醫院約1200張高規格隔離病牀一度爆滿。英國醫療工程學會自2月起研究利用組裝合成方法建造雙門負壓隔離病房，並於4月中至5月中伙拍金門建築有限公司，在空地上用一個月時間建造一間負壓病房。

與公院病房設備相若

該示範病房長6米、闊4.5米、高3.1米、重25噸，與公立醫院一線隔離病房一樣備有前廳、病房、洗手間、負壓和雙門設備，做到每小時12次換氣，門口設有雙門紫外光消毒箱傳送食物等物資，助醫護節省保護裝備。病房又設有高效能過濾網，確保抽出的空氣不會危害周遭環境，亦有獨立電機房支持負壓運作。

英國醫療工程學會香港分會主席源栢樑稱，該病房符合醫管局一線隔離病房規格，由於有七至八成組件已在工場預製，建造時間遠較傳統方法建醫院需以年計為短，每個單位成本約100萬至200萬元。

工程師：符合一線隔離病房規格

金門建築執行董事曾慶祥表示，組裝合成隔離病房最高可建4層，以迪士尼樂園旁的竹篙灣政府土地估計，可建約1000病房，亦有能力在短時間內將目前的組裝合成檢疫中心變身成合規格隔離病房，當不須使用時亦易拆卸留作日後重組。源栢樑稱，今次嘗試是為本港日後可能需要更多隔離病房做準備，會與政府溝通如何使用，亦考慮將產品出口海外。

食衛局回覆稱，會與醫管局密切監察隔離病牀的使用情况和最新發展，積極研究不同隔離設施方案，因應情况作相應部署，以期需要時能盡快啟動。

明報記者

（抗疫新階段）