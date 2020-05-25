港移民子女當地讀中小學：校舍較大 英語水平遜港

就讀私校 冀日後到外國升學

朱漢強一家2月移民台灣，他本來打算讓讀小六的女兒及中二的兒子，入讀當地公營學校。然而因文件問題，加上希望為子女鋪路，讓他們日後可選到外國升學，故安排子女入讀一間英語水平較高、位於台北的私立一條龍中小學。

稱功課較少 「放假就放假」

談及台港的學習環境差異，朱漢強首先提到校舍環境。重視小孩活動空間的他說，女兒就讀學校佔地廣闊，規模猶如本港的小型大學，女兒曾笑言在校內跑到雙腳痠痛。學校功課亦較少，日均僅2至5份功課，假日不設假期功課，「放假就放假」，令子女有較多的餘暇時間。

不過他說，當地學校英語水平較本港低，學校主要教授文法生字，學生堂上較少機會用英語討論。他說，女兒學校考試較簡單，以選擇題為主，較少要求學生申論、訓練思考的題目。女兒在校需學閩南語，兒子上中文課時亦要學注音符號，需時適應。至於將來會安排子女留台抑或到外國升學，朱漢強認為需視乎子女志向。他說，不少諾貝爾獎得主出身台灣，而當地院校的工科、文科都較強，不認為台灣的大學「輸蝕」。