高雄醫大讀化妝 港生籲留意兩地薪差

自中五起劉曉燕便對護膚、化妝感興趣，當時其中學老師建議她赴台升學，及後她發現當地有化妝品相關學士課程。考慮到自己中學文憑試成績，加上希望將興趣與日後工作結合，她2016年中學畢業後便到高雄修讀香妝品學系。一般人或以為該學系專注研究化妝品，但劉曉燕說，除此之外，學生須修讀跨學科內容，由醫科的基本病理及毒理學，到商科行銷管理都會涉獵，而同學可到化妝品或醫學美容公司實習。她認為，學習內容頗深，需要多背資料，但對於可修讀自己感興趣的課程，她覺得縱然辛苦都是值得。

稱台人普遍友善 存零星歧視

不少香港學生因文化相近而選擇赴台讀書，劉曉燕稱，台灣南部人多以閩南語溝通，本港學生需時適應。她又說，雖然普遍台灣人對港人友善，但仍有零星歧視問題，例如校內有人取笑國語不流利的學生，當地亦有長者認為港人到台灣搶資源等。另外，當地大專生平均月薪為3.4萬元新台幣（約9000港元），劉曉燕提醒港生要注意台港工資差距，免有期望落差。