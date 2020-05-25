3427港生報讀台灣學士 增六成半 中文中學聯會：或與社會事件有關

明報記者 黃焯謙

港生要去台灣升讀大學，可循「台灣海外聯合招生委員會」或直接向院校報讀，前者申請已於3月28日截止。台灣海外聯合招生委員會回覆本報稱，收到共3427宗申請，較2019學年2077宗大增六成半。部分院校單獨招生尚未截止，例如東吳大學、逢甲大學、國立中山大學等，至6、7月才截止申請。

台北經濟文化辦事處教育部駐港代表馬湘萍表示，心理學、歷史、資訊工程等學系較受港生歡迎。她認為，本港大學較聚焦商業、工程等學系，台灣的課程選擇則較多元，且當地大學鼓勵學生副修或修讀雙學位，以成為跨領域人才，因而吸引港生赴台升學。

學友社：不宜因短期社會因素影響決定

香港中文中學聯會主席梁冠芬指出，今年赴台修讀學士班的申請回升，或與去年社會事件有關。他說，台灣學位較多，競爭不如本港激烈，學生亦能到當地修讀本港大學沒開辦的學科（見另稿）。學友社學生輔導顧問吳寶城表示，學生或因對社會及本港教育制度不滿，決定到台灣升學或計劃移民當地。他認為移民是長遠決定，不宜因短期社會因素而影響決定。他又提醒學生，選擇台灣院校時要着重課程質素，不應因學費便宜、入學門檻低就報讀，部分在台考取的專業資歷如護士、律師等，畢業生回港後須通過考試才能執業。

應屆考生：家人鼓勵畢業留台爭居權

應屆DSE考生程同學獲台中的中國醫藥大學物理治療學系取錄。程同學說，起初視赴台升學為DSE失利「後路」，但疫情打亂計劃，如因停課學校不設模擬試，亦沒機會回校「操卷」，公開試信心跌，料DSE分數會稍跌。她又說，鑑於去年社會事件，家人鼓勵她大學畢業後留台工作，爭取當地居留權。

除了DSE考生，有副學士學生同因疫情影響學習進度，決定轉到台灣以圓大學夢。香港伍倫貢學院副學士一年級生黃同學說，上學期剛升上大專，成績一般，而本學期在疫情下度過，絕大部分時間以網上學習，學習成效降，其家人認為，與其再浪費一年讀副學士，不如直接到台灣升讀大學。黃同學已獲桃園的元智大學取錄，下學年修讀企業管理課程一年級。

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