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2020年5月23日星期六
港聞二
考評局DQ試題 認易致偏差演繹 兩方法評估該題分數 取較高者
「任何話題也可以敏感」 考生嘆考試制度公信盡失
談檢討機制 教局：要充分體現監管考試角色
海關指「非中國製」未提供認證 自救口罩涉違商品例 常委被捕 眾志批打壓
8米斷枝擊頭 七旬翁命危
稱「開掛之達人」眾籌詐騙 警洗錢罪拘一人
操控少女賣淫 3女被控
海園三度舉債 借中銀逾42億 54億撥款審3日未表決 泛民批逼港人「包底」
泛民內會續抗爭 馬逢國當選副主席
7．28速龍小隊指揮官出庭 控方撤特別通道申請 官斥「嘥時間」
黎智英獲准毋須警署報到 申離港押後處理
旅局倡旅遊氣泡 與中韓泰台互遊
27人不適 港產洪瑞珍三文治無牌經營
瑪麗隔離病房前室氣壓降 公院負壓房第五度出事
裁縫違檢疫令囚4周 官質疑地址為商舖
官指特首有權立例 爭離隔離營 南非家庭敗訴
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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考評局DQ試題 認易致偏差演繹 兩方法評估該題分數 取較高者
「任何話題也可以敏感」 考生嘆考試制度公信盡失
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海關指「非中國製」未提供認證 自救口罩涉違商品例 常委被捕 眾志批打壓
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