官指特首有權立例 爭離隔離營 南非家庭敗訴

入稟高院申請人身保護令

申請人為南非商人高天成（ Horsfield Leslie Grant ）、妻子葉凱欣、3名年齡介乎22個月至9歲的子女，以及他們的家傭；答辯人為行政長官、衛生署長，以及受檢疫規例授權的兩名人員。

高等法院法官周家明昨頒下判辭，指出行政長官有權力按《預防及控制疾病條例》，在「公共衛生緊急事態」下訂立規例；又指出如若按申請人所稱，在限制病毒傳播的目的下，只有食物及衛生局長有權下令某些抵港者作指定地方隔離，而特首無類似權力，就會變得「異乎尋常」（extraordinary）。

周官引述相關立法會法案委員會報告，指出政府需要動用資源對抗及控制疫情，所以特首更適合在此公共衛生危急情况下為公眾健康及安全而訂立法例。

就申請方質疑衛生署規定南非來港者須入住強制檢疫中心，周官表示，本案爭論扣押是否合法，除非署方對評核風險有重大出錯或不合理，否則法庭不應干預。

檢疫中心提議換房

申請人婉拒

至於申請人曾形容檢疫中心的衛生情况極惡劣，食物質素低下等。周官表示，檢疫中心有向申請人提議換房，只是申請人婉拒，中心亦有提供24小時醫療服務，更容許檢疫者自行安排飲食，以及安排其親友提供食物及日用品等，故駁回他們申請。

【入稟編號：HCAL952/20】

（抗疫新階段）